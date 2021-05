Tifosi juventini a Reggio | tensioni fuori dallo stadio | due bombe carta e insulti contro l’auto di Totti

Advertising

romeoagresti : I tifosi juventini caricano la squadra sotto l’albergo ???? #?? #AtalantaJuve ?? @GoalItalia ?????? - ZZiliani : È vero, la #Juve forse non ce la farà a qualificarsi per la #Champions e l’#UEFA potrebbe squalificarla per due ann… - milanointerist : RT @fralittera: Che bello vedere i tifosi allo stadio Peccato ci siano juventini.. #AtalantaJuve #TIMVISIONCUP - fralittera : Che bello vedere i tifosi allo stadio Peccato ci siano juventini.. #AtalantaJuve #TIMVISIONCUP - BullaInterista : RT @francy97inter: Potremo dire di essere tornati alla normalità se i tifosi juventini faranno il loro coro ad ogni rinvio di Gollini #Atal… -

Ultime Notizie dalla rete : Tifosi juventini

Il canale di Demon ha ben 14.000 iscritti, ma non soltanto, visto che nei vari commenti ci sono anchedi altre squadre, che però per la maggiore rispettano le cose che dice, e se non ..., vedendo le immagini, si sono subito all' allarmati . Lo spostamento delle auto ha fatto ipotizzare che Cristiano sia in partenza . Un dubbio che non trova nessun chiarimento.Sarà una serata ricca di eventi e di spettacolo quella che mercoledì 19 maggio, alle ore 21.00, vedrà affrontarsi al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia l’Atalanta e la Juventus, per ...Il presidente della Lega Calcio, Dal Pino, ha parlato a Rai Sport. SERATA DI FESTA - "Bellissimo avvicinarsi allo stadio e sentire il rumore dei tifosi. S ...