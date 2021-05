Tabellone Coppa Italia 2020/2021: date, turni, gare e risultati (Di mercoledì 19 maggio 2021) Atalanta e Juventus si contendono la Coppa Italia 2020/2021: Tabellone, date, orari e risultati La Juventus di Andrea Pirlo, che ha eliminato l’Inter nel Derby d’Italia, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha avuto la meglio sul Napoli in semifinale, sono le due finaliste della Coppa Italia 2020/2021, e si contenderanno il trofeo a Reggio Emilia (Mapei Stadium-Città del Tricolore) il 19 maggio. Martedì 8 settembre 2020, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, aveva preso forma il Tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione prevede turni ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Atalanta e Juventus si contendono la, orari eLa Juventus di Andrea Pirlo, che ha eliminato l’Inter nel Derby d’, e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha avuto la meglio sul Napoli in semifinale, sono le due finaliste della, e si contenderanno il trofeo a Reggio Emilia (Mapei Stadium-Città del Tricolore) il 19 maggio. Martedì 8 settembre, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, aveva preso forma ildella. La competizione prevede...

Advertising

filippothiery : @_dajedepunta_ me so' tenuto largo, non sia mai che nel 2023 vinci scudetto e Champions ma ritrovi lo Spezia in Cop… -