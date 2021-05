“Perché me ne sono andato”. Giorgio Manetti, finalmente la verità sull’addio a Uomini e Donne (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giorgio Manetti, il retroscena a UeD. Impossibile dimenticare il noto cavaliere, protagonista indiscusso dell’altrettanto celebre liaison con la dama torinese. Alti e bassi che si sono susseguiti sotto gli occhi del pubblico, fino a quando il cavaliere ha deciso, per la sorpresa di molti, di dire il suo addio al dating show. Ma seppur i tempi abbiano ‘congelato’ alcuni ricordi, Giorgio Manetti torna a parlare di alcuni retroscena su Gemma Galgani. Sembrano essere del tutto lontani i momenti trascorsi sulle note poltroncine degli aspiranti in cerca del vero amore. Giorgio Manetti ha ben pensato di ricostruire la sua vita al fianco della sua Caterina, ma durante una recente intervista rilasciata al magazine Ora, si è lasciato andare a qualche confidenza in più. E tra ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021), il retroscena a UeD. Impossibile dimenticare il noto cavaliere, protagonista indiscusso dell’altrettanto celebre liaison con la dama torinese. Alti e bassi che sisusseguiti sotto gli occhi del pubblico, fino a quando il cavaliere ha deciso, per la sorpresa di molti, di dire il suo addio al dating show. Ma seppur i tempi abbiano ‘congelato’ alcuni ricordi,torna a parlare di alcuni retroscena su Gemma Galgani. Sembrano essere del tutto lontani i momenti trascorsi sulle note poltroncine degli aspiranti in cerca del vero amore.ha ben pensato di ricostruire la sua vita al fianco della sua Caterina, ma durante una recente intervista rilasciata al magazine Ora, si è lasciato andare a qualche confidenza in più. E tra ...

Advertising

borghi_claudio : @Andrea65781507 @Sakko83 No attenzione non sono le piste da sci, sono gli impianti di risalita. Fondamentali per le… - vladiluxuria : Riporto questo vecchio tweet di @MarcoRizzoPC dove sono a testa in giù, come a Piazzale Loreto, solo perché non sop… - marattin : Thread complicato e rischioso, perché non possiamo ancora certamente dire di essere usciti da questa maledetta pand… - roxymuzak : @anna_foglietta Io penso che quel personaggio si commenta da solo. Ma sono anche contento perche' so che con quella… - UmbertoPaolini : RT @EssereVegan: PERCHÉ AMARE UNO E MANGIARE L'ALTRO? Non esiste un animale che sia migliore di un altro, esistono semplicemente esseri viv… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché sono Mattarella: 'Sono vecchio, tra otto mesi potrò riposarmi' Leggi anche > 'Quando mi hanno eletto al Quirinale mi sono preoccupato, perché sapevo quanto fosse impegnativo il ruolo. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto ...

Rugby, Italia: svolta nello staff. Il nuovo c.t è Kieran Crowley, ex All Blacks ...prima volta abbiamo voluto scegliere e tutti coloro che avranno un ruolo importante per il rilancio del rugby italiano non sono lì per il proprio passato o per la propria carta d'identità, ma perché ...

Rivestimento per facciata in alluminio, perché sceglierlo? Edilportale.com Leggi anche > 'Quando mi hanno eletto al Quirinale mipreoccupato,sapevo quanto fosse impegnativo il ruolo. Ma due cose mi hanno aiutato: ho ottimi collaboratori ma soprattutto il fatto ......prima volta abbiamo voluto scegliere e tutti coloro che avranno un ruolo importante per il rilancio del rugby italiano nonlì per il proprio passato o per la propria carta d'identità, ma...