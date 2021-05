I concerti di Aka7even nel 2022, da Napoli a Milano e Roma: biglietti in prevendita (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si terranno nel 2022 i concerti di Aka7even. Tre le date al momento in programma nel mese di gennaio per le quali i biglietti sono già disponibili in prevendita, da questa settimana. Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, si è fatto notare ad Amici di Maria De Filippi dove ha raggiunto la finale del serale. Non ha poi vinto la categoria del canto, nella quale ha trionfato Sangiovanni ma è amatissimo ugualmente. A telecamere spente, per i concorrenti di Amici di Maria De Filippi iniziano gli appuntamenti con i fan. I firmacopie hanno già avuto il via e adesso si programmano i concerti dal vivo. Dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano Mi Manchi, Aka7even annuncia le date live previste per gennaio ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si terranno neldi. Tre le date al momento in programma nel mese di gennaio per le quali isono già disponibili in, da questa settimana., nome d’arte di Luca Marzano, si è fatto notare ad Amici di Maria De Filippi dove ha raggiunto la finale del serale. Non ha poi vinto la categoria del canto, nella quale ha trionfato Sangiovanni ma è amatissimo ugualmente. A telecamere spente, per i concorrenti di Amici di Maria De Filippi iniziano gli appuntamenti con i fan. I firmacopie hanno già avuto il via e adesso si programmano idal vivo. Dopo aver ricevuto la certificazione platino per il suo brano Mi Manchi,annuncia le date live previste per gennaio ...

Ultime Notizie dalla rete : concerti Aka7even AKA7EVEN LIVE - NUOVE DATE 2022: 23.01 NAPOLI, 26.01 MILANO, 30.01 ROMA Gli show, prodotti da Vivo Concerti , si terranno a Napoli (Casa della Musica) il 23 gennaio 2022 , a Milano (Fabrique) il 26 gennaio 2022 e a Roma (Atlantico) il 30 gennaio 2022 . Il disco d'esordio ...

Amici 2021, la confessione clamorosa di Aka7even: 'Con chi ho legato? Ve lo dico' ... che gli ha chiesto con quali dei suoi compagni avesse legato di più, Aka7even ha risposto in ... ' Spero di vedervi tutti ai concerti '. I fan, nei commenti, gli hanno assicurato il loro sostegno ...

Le sue canzoni sono già hit da alta classifica. Grazie ad Amici 20 e a Maria De Filippi, Aka 7even ha potuto mostrare tutto il suo talento e imparare tanto. Anna Pettinelli, la sua professoressa, insi ...

