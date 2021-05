Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Manca ancora tantissimo, ma avere la maglia rosa mi dà fiducia” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Egan Bernal ha fatto un enorme passo in avanti, verso la conquista del Giro d’Italia 2021, nell’odierna undicesima tappa della Corsa rosa: la Perugia-Montalcino. Sugli sterrati senesi il colombiano e la sua Ineos hanno fatto fuoco e fiamme, mandando in crisi prima Remco Evenepoel, il quale ha accusato un distacco superiore ai due minuti, e poi Marc Soler e anche Giulio Ciccone, che, a sua volta, ha ceduto quasi due primi alla maglia rosa. Nel finale, oltretutto, Bernal ha attaccato e si è levato di ruota anche i pochi uomini di classifica che erano rimasti con lui fino a quel momento. Solo il tedesco Emanuel Buchmann, che si era mosso in precedenza, è riuscito ad arrivare al traguardo insieme al colombiano della Ineos. Queste le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha fatto un enorme passo in avanti, verso la conquista del, nell’odierna undicesima tappa della Corsa: la Perugia-Montalcino. Sugli sterrati senesi il colombiano e la sua Ineos hanno fatto fuoco e fiamme, mandando in crisi prima Remco Evenepoel, il quale ha accusato un distacco superiore ai due minuti, e poi Marc Soler e anche Giulio Ciccone, che, a sua volta, ha ceduto quasi due primi alla. Nel finale, oltretutto,ha attaccato e si è levato di ruota anche i pochi uomini di classifica che erano rimasti con lui fino a quel momento. Solo il tedesco Emanuel Buchmann, che si era mosso in precedenza, è riuscito ad arrivare al traguardo insieme al colombiano della Ineos. Queste le ...

