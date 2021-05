Giorgio Manetti Critica Gemma Galgani e Svela Che… (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex cavaliere di Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna all’attacco contro la dama torinese Gemma Galgani. Il fiorentino Svela le ragioni del suo addio definitivo al dating show di Canale 5 e Svela dei retroscena interessanti su Gemma… Ecco tutti i dettagli! Non è mai stato un uomo di troppe parole, Giorgio Manetti. Eppure, ogni qualvolta fa un’affermazione, le sue dichiarazioni mettono sempre in luce verità nascoste. Torna a parlare di Uomini e Donne, il Gabbiano e si racconta a cuore aperto in un’intervista che lo vede protagonista assoluto. Sono ormai andati i tempi in cui il fiorentino dominava lo studio tutte le settimane con Gemma Galgani. All’epoca dei fatti, i due erano impegnati in un flirt ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’ex cavaliere di Uomini e Donne,torna all’attacco contro la dama torinese. Il fiorentinole ragioni del suo addio definitivo al dating show di Canale 5 edei retroscena interessanti su… Ecco tutti i dettagli! Non è mai stato un uomo di troppe parole,. Eppure, ogni qualvolta fa un’affermazione, le sue dichiarazioni mettono sempre in luce verità nascoste. Torna a parlare di Uomini e Donne, il Gabbiano e si racconta a cuore aperto in un’intervista che lo vede protagonista assoluto. Sono ormai andati i tempi in cui il fiorentino dominava lo studio tutte le settimane con. All’epoca dei fatti, i due erano impegnati in un flirt ...

