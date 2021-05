Gasperini | “Rigore su Pessina abbastanza evidente Siamo comunque felici di essere a questi livelli”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così ai microfoni di RaiSport dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus: Cosa pensa delnon concesso a voi al 13esimo?“Io anche dal vivo ho avuto la sensazione che fosse. Dal modo in cui è entrato Rabiot ed è cadutosi percepiva, la cosa era”. Ti brucia più questo ko o quello di due anni fa?“Due anni fa fu clamoroso, un episodio che avrebbe cambiato del tutto la partita. Questo è un episodio che avrebbe potuto cambiare la partita, ma entra tra i rigori dati e non dati”. La Juventus nella ripresa ha fatto un po’ l’Atalanta?“C’è stato un cambio di atteggiamento, noi abbiamo perso una palla male… Ma sono fasi della partita, queste sono finali che viaggiano a ritmi ...

Dopo l'uno due con Zapata cade in area nel contrasto con Rabiot e vorrebbe il, ma l'arbitro ...5.5 : tiene Muriel in panchina al 1' e sembra in apparenza la scelta giusta perché i suoi ...La Juve soffre, perde palloni a ripetizione e fatica a arginare gli uomini di, che viaggiano a velocità impressionante. Pessina dialoga con Zapata e viene fermato in area dida ...Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in seguito alla sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus ...REGGIO EMILIA - "Dal vivo ho avuto la sensazione che il contatto su Pessina fosse da rigore. Dalla panchina si percepiva una carica di Rabiot ed era abbastanza evidente". A Gian Piero Gasperini resta ...