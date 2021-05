Fonderie: Il consiglio regionale della Basilicata dice no al trasferimento (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche il consiglio regionale della Basilicata si oppone alla delocalizzazione delle Fonderie Pisano nell’area industriale di Buccino. Il consiglio guidato dal presidente Vito Bardi ieri ha infatti approvato la mozione che si oppone al trasferimento dell’opificio. Sì all’unanimità al documento frutto di due mozioni presentate dal consigliere Gerardo Bellettieri (FI) e dai consiglieri Carmela Carlucci, Gianni Leggieri e Gianni Perrino (M5s), sottoscritto in aula anche da Roberto Cifarelli e Marcello Pittella (Pd). La mozione impegna il presidente della Regione e la giunta regionale a prendere una posizione di “netta contrarietà alla delocalizzazione della fonderia nella zona industriale di Buccino in considerazione del ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche ilsi oppone alla delocalizzazione dellePisano nell’area industriale di Buccino. Ilguidato dal presidente Vito Bardi ieri ha infatti approvato la mozione che si oppone aldell’opificio. Sì all’unanimità al documento frutto di due mozioni presentate dal consigliere Gerardo Bellettieri (FI) e dai consiglieri Carmela Carlucci, Gianni Leggieri e Gianni Perrino (M5s), sottoscritto in aula anche da Roberto Cifarelli e Marcello Pittella (Pd). La mozione impegna il presidenteRegione e la giuntaa prendere una posizione di “netta contrarietà alla delocalizzazionefonderia nella zona industriale di Buccino in considerazione del ...

