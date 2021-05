Days Gone sbarca su PC e domina la classifica dei più venduti su Steam (Di mercoledì 19 maggio 2021) Days Gone è finalmente arrivato su PC e, a quanto pare, il lancio del titolo è stato un vero successo su Steam. Stando a quanto condiviso su Twitter da Benji-Sales, Days Gone ha avuto una grande partenza sulla piattaforma di Valve arrivando subito in cima nella classifica dei titoli più venduti. Si tratta di un risultato notevole, poiché l'ex esclusiva PS4 ha superato importanti uscite come quelle di Mass Effect Legendary Edition e Resident Evil Village. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 19 maggio 2021)è finalmente arrivato su PC e, a quanto pare, il lancio del titolo è stato un vero successo su. Stando a quanto condiviso su Twitter da Benji-Sales,ha avuto una grande partenza sulla piattaforma di Valve arrivando subito in cima nelladei titoli più. Si tratta di un risultato notevole, poiché l'ex esclusiva PS4 ha superato importanti uscite come quelle di Mass Effect Legendary Edition e Resident Evil Village. Leggi altro...

