Covid: ieri tutti spaventati e malati, ora tutti sani e pronti per una colossale rimozione collettiva (Di mercoledì 19 maggio 2021) Walter Lippmann, il grande politologo e giornalista autore indimenticato di Public Opinion, definiva negli anni 20 la popolazione target dei grandi mass media come i “semplici spettatori”: individui senza un elevato livello di istruzione, facilmente manipolabili e influenzabili, il cui controllo garantisce un enorme potere economico e politico ai padroni dell’informazione. In questi ultimi sedici mesi non è facile capire se qualcuno davvero ha controllato l’informazione sulla pandemia, anche se la sensazione che si sia lavorato per costruire una ben definita ortodossia di pensiero è molto forte. Si contano decine di migliaia di notizie apparse su giornali, canali Internet e televisioni che hanno sposato la retorica dello “stato di guerra” contro il Covid. La costruzione sociale del nemico non ha lesinato spese e nemmeno pessime figure. Negli annali sono da registrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Walter Lippmann, il grande politologo e giornalista autore indimenticato di Public Opinion, definiva negli anni 20 la popolazione target dei grandi mass media come i “semplici spettatori”: individui senza un elevato livello di istruzione, facilmente manipolabili e influenzabili, il cui controllo garantisce un enorme potere economico e politico ai padroni dell’informazione. In questi ultimi sedici mesi non è facile capire se qualcuno davvero ha controllato l’informazione sulla pandemia, anche se la sensazione che si sia lavorato per costruire una ben definita ortodossia di pensiero è molto forte. Si contano decine di migliaia di notizie apparse su giornali, canali Internet e televisioni che hanno sposato la retorica dello “stato di guerra” contro il. La costruzione sociale del nemico non ha lesinato spese e nemmeno pessime figure. Negli annali sono da registrare ...

