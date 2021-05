Calciomercato Inter: Zhang riduce i costi, quattro giocatori in partenza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Zhang prepara l’operazione per ridurre i costi di gestione e salvare l’Inter: i nomi dei giocatori che potrebbero partire in estate Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, l’Inter starebbe pensando di sfoltire la rosa liberandosi di alcuni ingaggi pesanti che vanno a gravare pesantemente sul bilancio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Il primo indiziato pare essere Christian Eriksen, autore di un ottimo girone di ritorno che ha condotto l’Inter allo Scudetto, ma su di lui grava un pesante ingaggio che il prossimo anno dovrebbe anche aumentare. Un altro nome sulla lista dei possibili partenti è Perisic, il croato non è considerato indispensabile e guadagna pure lui tanto. Infine ci sono i due cileni dai contratti ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021)prepara l’operazione per ridurre idi gestione e salvare l’: i nomi deiche potrebbero partire in estate Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, l’starebbe pensando di sfoltire la rosa liberandosi di alcuni ingaggi pesanti che vanno a gravare pesantemente sul bilancio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Il primo indiziato pare essere Christian Eriksen, autore di un ottimo girone di ritorno che ha condotto l’allo Scudetto, ma su di lui grava un pesante ingaggio che il prossimo anno dovrebbe anche aumentare. Un altro nome sulla lista dei possibili partenti è Perisic, il croato non è considerato indispensabile e guadagna pure lui tanto. Infine ci sono i due cileni dai contratti ...

