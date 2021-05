Calcio: Coppa Italia, Buffon portato in trionfo dai compagni (Di mercoledì 19 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – Dopo il triplice fischio finale della finale di Coppa Italia vinta dalla Juve con l’Atalanta 2-1, il portiere della Juventus Gigi Buffon è stato portato in trionfo dai compagni. Il numero 1 juventino, probabilmente alla sua ultima presenza in bianconero, conquistata l’ennesimo trofeo di una carriera leggendaria, la sesta Coppa Italia raggiungendo Roberto Mancini. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – Dopo il triplice fischio finale della finale divinta dalla Juve con l’Atalanta 2-1, il portiere della Juventus Gigiè statoindai. Il numero 1 juventino, probabilmente alla sua ultima presenza in bianconero, conquistata l’ennesimo trofeo di una carriera leggendaria, la sestaraggiungendo Roberto Mancini. L'articoloWeb.

SkySport : ?? LA JUVENTUS VINCE LA COPPA ITALIA ???? ? ?? ATALANTA-JUVENTUS 1-2 Risultato finale ? ? #Kulusevski (31') ?… - SkySport : ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? ? ?? MONACO-PSG 0-2 Risultato finale ? ? #Icardi (19') ? #Mbappé (81') ?… - RaiNews : La Juventus batte l'Atalanta 2-1 e vince la Coppa Italia - ItaliianoVVV : Il gesto di Chiellini stasera è da ricordare ed insegnare in scuola calcio. Il calcio non è solo gioco, è anche ris… - teletext_ch_it : Calcio: Coppa CRO, Gavranovic in gol -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa La Juve si prende la Coppa Italia: 2 - 1 all'Atalanta: decisivo Chiesa nella ripresa La Juve si prende con grinta e cuore la Coppa Italia 2021: i bianconeri al Mapei Stadium battono 2 - 1 l'Atalanta e mettono in bacheca il ... Troppa la voglia di calcio che trasuda da quel che resta ...

Coppa Italia, il trofeo è della Juve: infranto il sogno dell'Atalanta E allora la Coppa consola i 900 tifosi bianconeri presenti su 4.300 spettatori complessivi - vera novita' della serata - e rende meno amara l'annata ma cambia di poco il bilancio della gestione Pirlo,...

Calcio in TV oggi e stasera: Atalanta-Juventus dove vederla, orario finale Coppa Italia Sport Fanpage Calcio: Chiesa, ‘finale intensissima, Juve ha dimostrato tanta esperienza’ Condividi questo articolo:Reggio Emilia, 19 mag. (Adnkronos) – “E’ stata una finale intensissima, va dato merito all’Atalanta che ha fatto una grandissima finale, ma la Juve ha dimostrato che ha tanta ...

La Juve vince la Coppa Italia, Atalanta k.o. Condividi questo articolo:(Adnkronos) – La Juve batte l’Atalanta 2-1 e conquista la Coppa Italia. I bianconeri si aggiudicano la finale di Reggio Emilia con i gol di Kulusevski (31') e Chiesa (41'). M ...

