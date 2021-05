Aka7even e Rudy Zerbi fanno pace dopo Amici, il coach: “Sei un ragazzo intelligente, serio e maturo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) dopo essersi scontrati in questi mesi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Aka7even e Rudy Zerbi sembrano ormai aver dimenticato la competizione che li ha divisi a lungo. Il cantante e il coach del talent si sono incontrati in una diretta Instagram e Rudy ha voluto complimentarsi con il giovane talento. Aka7even e Rudy Zerbi ad Amici: le critiche dell’insegnante Nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi il coach Rudy Zerbi ha scelto di seguire i cantanti Enula, Leonardo, Esa, Deddy e Sangiovanni e la sua opinione sugli altri concorrenti del talent si è inasprita nel corso delle puntate. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021)essersi scontrati in questi mesi all’interno della scuola didi Maria De Filippi,sembrano ormai aver dimenticato la competizione che li ha divisi a lungo. Il cantante e ildel talent si sono incontrati in una diretta Instagram eha voluto complimentarsi con il giovane talento.ad: le critiche dell’insegnante Nel corso dell’ultima edizione didi Maria De Filippi ilha scelto di seguire i cantanti Enula, Leonardo, Esa, Deddy e Sangiovanni e la sua opinione sugli altri concorrenti del talent si è inasprita nel corso delle puntate. ...

