Una settimana nel segno di Brunella Caputo (Di martedì 18 maggio 2021) di Olga Chieffi La fresca brezza di maestrale, preludio d’estate, carezzerà il dire di Davide Curzio, lettore d’eccezione dei versi di “Della terra e dell’amore” di Maria Concetta Dragonetto, e la parola di Brunella Caputo dei racconti “Dell’acqua e dell’amore”, sulle terrazze a strapiombo sul mare de’ “Le vigne di Raito”. I due libri, sugli scaffali per la Homo Scrivens, sono il frutto di un progetto condiviso sin dalla sua genesi che ha lasciato le autrici libere di esprimersi secondo stile, forma e linguaggio, concedendo al lettore una visione altra dell’amore seguendo le tracce dell’acqua e della terra. In comune c’è l’amore per la natura e per due assoluti, due elementi filosofici, quali la terra e l’acqua, che troveranno giusta espressione, proprio nella tenuta di Patrizia Malanga, sabato 22 alle ore 17 e in streaming sui social dalle 18. ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 maggio 2021) di Olga Chieffi La fresca brezza di maestrale, preludio d’estate, carezzerà il dire di Davide Curzio, lettore d’eccezione dei versi di “Della terra e dell’amore” di Maria Concetta Dragonetto, e la parola didei racconti “Dell’acqua e dell’amore”, sulle terrazze a strapiombo sul mare de’ “Le vigne di Raito”. I due libri, sugli scaffali per la Homo Scrivens, sono il frutto di un progetto condiviso sin dalla sua genesi che ha lasciato le autrici libere di esprimersi secondo stile, forma e linguaggio, concedendo al lettore una visione altra dell’amore seguendo le tracce dell’acqua e della terra. In comune c’è l’amore per la natura e per due assoluti, due elementi filosofici, quali la terra e l’acqua, che troveranno giusta espressione, proprio nella tenuta di Patrizia Malanga, sabato 22 alle ore 17 e in streaming sui social dalle 18. ...

Advertising

acmilan : A crucial week begins. Fight, focus, believe! ???? Inizia una settimana cruciale. Carichi e concentrati: crediamoci… - RaiRadio2 : Si vede la luce in fondo al tunnel. Iniziano ad arrivare i primi turisti e le folle sono in delirio. Chi ritwitta a… - chetempochefa : 'Sembra incredibile che, nonostante tutti i progressi della tecnologia, si continui a morire sul lavoro negli stess… - jankodrunko : Siamo l'unico paese del G20 ad avere una classe media costretta a lavorare 9 ore al giorno 7 giorni a settimana in… - Giulia_B : È partita una newsletter dal titolo vintage. Contiene anche un paio di date di eventi IN PRESENZA (yay!) a cui par… -