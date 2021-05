Un centro studi di una sinistra stanca di litigarsi il passato (Di martedì 18 maggio 2021) Non possiamo continuare con questa guerra fratricida per sempre, a catalogarci in base ad appartenenze del passato, a odiarci perché eravamo belli e gagliardi negli anni Novanta e ora siamo superati, invecchiati, non sappiamo nemmeno tenerci più bene i capelli (leggi: i capelli lunghi di Tony Blair non si potevano vedere, li ha tagliati in fretta per fortuna). E’ ora di fare la pace, o almeno di provare a non litigare sulle sfumature di blairismo o riformismo di ognuno di noi, ancor più se quella formula, bellissima e di successo, si è conclusa e a ben guardare la sinistra britannica è stata una splendida parentesi tra molte sconfitte venute prima e molte sconfitte venute dopo. Questo è il senso della nascita, domenica, di un think tank di sinistra, Progressive Britain (sfondo verde acqua), che è la fusione di Policy Network e ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) Non possiamo continuare con questa guerra fratricida per sempre, a catalogarci in base ad appartenenze del, a odiarci perché eravamo belli e gagliardi negli anni Novanta e ora siamo superati, invecchiati, non sappiamo nemmeno tenerci più bene i capelli (leggi: i capelli lunghi di Tony Blair non si potevano vedere, li ha tagliati in fretta per fortuna). E’ ora di fare la pace, o almeno di provare a non litigare sulle sfumature di blairismo o riformismo di ognuno di noi, ancor più se quella formula, bellissima e di successo, si è conclusa e a ben guardare labritannica è stata una splendida parentesi tra molte sconfitte venute prima e molte sconfitte venute dopo. Questo è il senso della nascita, domenica, di un think tank di, Progressive Britain (sfondo verde acqua), che è la fusione di Policy Network e ...

Advertising

demartin : Se per caso vi venisse mai voglia di citare il Centro Studi CGIA di Mestre, prima leggete questo post del Prof. Luc… - CarloCalenda : ??Ora in diretta per parlare del nostro Piano Trasporti con @EmmaAmiconi-@RomaTutti, Ennio Cascetta-… - CarloCalenda : Alle 18 parliamo del nostro Piano Trasporti con @EmmaAmiconi-@RomaTutti Ennio Cascetta-@ClusterTrasport @fioreabc-… - pliberace : Che ci siano, ciascun lo dice: dove siano - ma anche quali siano - in pochi lo sanno davvero. Ci vediamo domani… - Costozeroit : «L’impatto sarà maggiore per i settori più a valle, cioè gli utilizzatori di commodity, e per quelli che fanno più… -