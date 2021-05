Teatro Massimo di Palermo, “speciale” su Omer Meir Wellber (Di martedì 18 maggio 2021) Sarà disponibile on line da domani, sulla webTv del Teatro Massimo, il video “Il senso di Wellber per Palermo” un ritratto-intervista del direttore d’orchestra israeliano Omer Meir Wellber che da gennaio 2020 è la guida musicale del Teatro Massimo di Palermo. Wellber, recentemente premiato dalla critica musicale italiana (Abbiati 2020) per avere saputo reinterpretare in maniera innovativa il suo ruolo, dialoga con il giornalista e direttore della WebTv del Teatro Massimo, Gery Palazzotto, a partire da una parola che rispecchia tormenti e prospettive di questo tempo: speranza.Vengono affrontati i temi che riguardano il rapporto di Wellber con la città e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 maggio 2021) Sarà disponibile on line da domani, sulla webTv del, il video “Il senso diper” un ritratto-intervista del direttore d’orchestra israelianoche da gennaio 2020 è la guida musicale deldi, recentemente premiato dalla critica musicale italiana (Abbiati 2020) per avere saputo reinterpretare in maniera innovativa il suo ruolo, dialoga con il giornalista e direttore della WebTv del, Gery Palazzotto, a partire da una parola che rispecchia tormenti e prospettive di questo tempo: speranza.Vengono affrontati i temi che riguardano il rapporto dicon la città e ...

