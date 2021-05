Stellantis, Foxconn e la svolta tra old e new economy (Di martedì 18 maggio 2021) L’alleanza tra Stellantis e Foxconn, maggior produttore mondiale di componenti elettrici ed elettronici quotato a Londra e Taiwan, anticipata ieri e che oggi verrà annunciata dai capi azienda Carlos Tavares e Young Liu, ambisce ad andare al di là degli accordi tra aziende di auto e di batterie. Più che di forniture si tratta di una joint venture paritaria in una nuova azienda che intende sviluppare e produrre auto elettriche e connesse mirando al cosiddetto Internet of Vehicles (IoV). Il cuore interattivo delle auto moderne, il display, diventa un hub che dialogando con altri milioni di simili costituisce una delle nuove reti che avvolgono il pianeta. Reti in movimento, collegate a uno o più smartphone e relative app (Foxconn è storico partner di Apple per la produzione degli iPhone). A molti sembrava un ossimoro: l’auto, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 maggio 2021) L’alleanza tra, maggior produttore mondiale di componenti elettrici ed elettronici quotato a Londra e Taiwan, anticipata ieri e che oggi verrà annunciata dai capi azienda Carlos Tavares e Young Liu, ambisce ad andare al di là degli accordi tra aziende di auto e di batterie. Più che di forniture si tratta di una joint venture paritaria in una nuova azienda che intende sviluppare e produrre auto elettriche e connesse mirando al cosiddetto Internet of Vehicles (IoV). Il cuore interattivo delle auto moderne, il display, diventa un hub che dialogando con altri milioni di simili costituisce una delle nuove reti che avvolgono il pianeta. Reti in movimento, collegate a uno o più smartphone e relative app (è storico partner di Apple per la produzione degli iPhone). A molti sembrava un ossimoro: l’auto, ...

