SnowRunner per Nintendo Switch e l’espansione New Frontiers sono da oggi disponibili! (Di martedì 18 maggio 2021) SnowRunner, l’esperienza di guida fuoristrada definitiva di Sabre Interactive e Focus Home Interactive, festeggia il primo anno in grande stile! Oltre che per PlayStation 4, Xbox One e Epic Games Store, SnowRunner è da oggi disponibile anche per Nintendo Switch. Questo videogioco continua a espandersi grazie al lancio della Stagione 4: New Frontiers e l’annuncio del Season Pass Anno 2. Festeggia un altro anno di nuovi di contenuti con il nuovo trailer rilasciato oggi e preparati a conquistare la natura selvaggia! Tieni le mani sul volante, sarà un lungo viaggio! New Frontiers ti porta nell’Oblast dell’Amur, in Russia, e include 12 chilometri quadrati di aspra landa selvaggia. Con l’uscita di New Frontiers la dimensione totale ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 18 maggio 2021), l’esperienza di guida fuoristrada definitiva di Sabre Interactive e Focus Home Interactive, festeggia il primo anno in grande stile! Oltre che per PlayStation 4, Xbox One e Epic Games Store,è dadisponibile anche per. Questo videogioco continua a espandersi grazie al lancio della Stagione 4: Newe l’annuncio del Season Pass Anno 2. Festeggia un altro anno di nuovi di contenuti con il nuovo trailer rilasciatoe preparati a conquistare la natura selvaggia! Tieni le mani sul volante, sarà un lungo viaggio! Newti porta nell’Oblast dell’Amur, in Russia, e include 12 chilometri quadrati di aspra landa selvaggia. Con l’uscita di Newla dimensione totale ...

PassioneXbox : Un veloce promemoria per ricordare a tutti gli abbonati al Game Pass, che da oggi, 18 Maggio, sarà disponibile Snow… - GLiteVideogames : #SnowRunner arriva domani, 18 maggio, su Xbox Game Pass per PC e console - GamingTalker - GamingTalker : SnowRunner arriva domani, 18 maggio, su Xbox Game Pass per PC e console -