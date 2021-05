PalermoToday : Sharon morta a 18 mesi, confessa l’ex compagno della madre: 'Ho abusato di lei e l’ho uccisa'… - Today_it : Sharon morta a 18 mesi, confessa l’ex compagno della madre: 'Ho abusato di lei e l’ho uccisa' - discoradioIT : Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ha deciso di confessare di aver ucciso la figlia della compagna, una bimba di 18… - giornaleradiofm : Approfondimenti: 'Ho ucciso Sharon', l'ex compagno della mamma confessa: (ANSA) - COMO, 18 MAG - Ha deciso di confe… - AnsaLombardia : 'Ho ucciso Sharon', l'ex compagno della mamma confessa. La piccola di 18 mesi morta nel Comasco per gli abusi e le… -

A gennaio la morte della piccola. L'autopsia aveva rivelato che la bambina era aveva subito violenze sessuali e percosse. La confessione di Gabriel Robert Marincat davanti al pubblico ...Ha deciso di confessare l'omicida di, la bimba di soli 18 mesinel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ex compagno della madre, arrestato nei giorni successivi alla tragedia,...Ha confessato l’omicidio della piccola Sharon, la bambina di 18 mesi morta in casa a Cabiate, in provincia di Como, lo scorso gennaio. Gabriel Robert ..."Sì, ho abusato di lei poi l’ho picchiata fino ad ucciderla": dopo quattro mesi Gabriel Robert Marincat ha confessato di avere ucciso, in modo brutale, Sharon, la figlia di 18 mesi della sua ora ex co ...