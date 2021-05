Savona | sei ragazzi indagati per violenze di gruppo I video pubblicati sui social

(Di martedì 18 maggio 2021) Seidi cui uno minorenne, tutti del savonese, sonoper violenza sessuale di, adescamento, materiale pedopornografico e revenge porn dalla procura die dal Tribunale dei minori. La notizia, anticipata dal sito Ivg.it è stata confermata dal legale di uno degli. Le vittime sono duene minorenni. A denunciare i fatti, secondo quanto appreso, sono stati i familiari delle due vittime. Le due vittime, due ragazze minorenni, sarebbero state violentate in un garage per più volte. Una delle violenza – secondo i pochi dettagli arrivati dagli inquirenti – sarebbe stata anche filmata e condivisa daisu varie chat di WhatsApp e di Telegram. Nessuno deisarebbe al momento coinvolto in misure di ...

ragazzi, tra cui uno minorenne, sarebbero indagati dalla procura di Savona per diffusione di materiale pedopornografico sul web. Secondo l'accusa i sei avrebbero filmato un rapporto sessuale con una minorenne. Cinque giovani sono indagati per violenza sessuale di gruppo, revenge porn e diffusione di materiale pedopornografico.