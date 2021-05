Sassuolo, De Zerbi saluta: il “Made in Italy” sbarca in Ucraina (Di martedì 18 maggio 2021) Roberto De Zerbi saluta il Sassuolo dopo campionati fantastici passati in neroverde. Contro la Lazio, infatti, si chiuderà ufficialmente la sua avventura in Emilia-Romagna: il futuro farà tappa in Ucraina, in quello Shakhtar Donetsk che consentirà al tecnico italiano di misurarsi con le competizioni europee. Roberto De Zerbi: le dichiarazioni d’addio Ecco le dichiarazioni, di qualche giorno fa, rilasciate da Roberto De Zerbi, a margine della vittoria netta sul Parma: “È una scelta soffertissima. Non sono contento, lo faccio prevalentemente con il cervello. Non penso di poter io dare di più a questa squadra. Penso che abbiamo toccato il massimo e magari se verrà un allenatore con la stessa squadra potrà fare meglio, non è detto che si faccia solo peggio. Penso che abbiamo toccato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Roberto Deildopo campionati fantastici passati in neroverde. Contro la Lazio, infatti, si chiuderà ufficialmente la sua avventura in Emilia-Romagna: il futuro farà tappa in, in quello Shakhtar Donetsk che consentirà al tecnico italiano di misurarsi con le competizioni europee. Roberto De: le dichiarazioni d’addio Ecco le dichiarazioni, di qualche giorno fa, rilasciate da Roberto De, a margine della vittoria netta sul Parma: “È una scelta soffertissima. Non sono contento, lo faccio prevalentemente con il cervello. Non penso di poter io dare di più a questa squadra. Penso che abbiamo toccato il massimo e magari se verrà un allenatore con la stessa squadra potrà fare meglio, non è detto che si faccia solo peggio. Penso che abbiamo toccato ...

