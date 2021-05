Salvini è un fattore di instabilità per il governo | dice Enrico Letta

(Di martedì 18 maggio 2021) AGI - Il leader del Pd,, torna ad accusare Matteodi essere elemento diall'interno del. "La questione principale per- ha detto in un'intervista al quotidiano spagnolo ABC - è la competizione con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.sa che la Meloni all'opposizione cresce nei sondaggi, mentre lui è in calo. E scarica questa tensione sul". Aggiunge: "Questo è un errore. Dobbiamo sostenere ile lasciarlo lavorare perché questa è una grande opportunità per l'Italia.è undi".

Ultime Notizie dalla rete : Salvini fattore

