"Quello che lo ha fatto più di tutti". Fuori tutto, una inquietante verità su Giorgio Napolitano: l'affondo di Bruno Vespa (Di martedì 18 maggio 2021) Fresco di stampa, Bruno Vespa presenta il suo nuovo libro, Quirinale. Dodici presidenti tra pubblico e privato (edizioni Rai Libri). Lo fa anche a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 17 maggio. E mister Porta a Porta indulge sulla storia delle personalità che hanno abitato il Colle nel corso dell'Italia repubblicana, snocciolando parte degli aneddoti raccolti e rilanciati nella sua ultima fatica. C'è poi tempo, spazio e modo anche per alcuni giudizi politici. Uno di questi, e forse il più pesante, riguarda Giorgio Napolitano. "Nella nomina del presidente succede sempre Quello che non ci si aspetta, non bisogna mai nominare i candidati", premette il giornalista. Il quale a stretto giro rincara: "Il presidente che ha guidato di più la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Fresco di stampa,presenta il suo nuovo libro, Quirinale. Dodici presidenti tra pubblico e privato (edizioni Rai Libri). Lo fa anche a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro in onda su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 17 maggio. E mister Porta a Porta indulge sulla storia delle personalità che hanno abitato il Colle nel corso dell'Italia repubblicana, snocciolando parte degli aneddoti raccolti e rilanciati nella sua ultima fatica. C'è poi tempo, spazio e modo anche per alcuni giudizi politici. Uno di questi, e forse il più pesante, riguarda. "Nella nomina del presidente succede sempreche non ci si aspetta, non bisogna mai nominare i candidati", premette il giornalista. Il quale a stretto giro rincara: "Il presidente che ha guidato di più la ...

Advertising

reportrai3 : Renzi dice che Marco Mancini era un suo uomo. Lei lo ha mai incontrato? «È un uomo dell’intelligence. É una concez… - forumJuventus : #Abisso, quello che in #JuveBenevento non vide un rigore gigantesco su Chiesa senza essere nemmeno richiamato al va… - CarloCalenda : Troppo spesso si associano alcuni quartieri solo al degrado. Ma hanno delle eccellenze da valorizzare. Per governar… - force_iam : @repubblica A volte, più spesso di quello che sembra, la domanda dovrebbe essere rovesciata. - BeJustMe : @Indigo__Moon___ Sì, anche perché io ogni tanto cambio pure posto, mi serve il det per i piatti e l'unico che mi pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Una Vita Anticipazioni 18 maggio 2021: Camino vuole andarsene ma Maite ha un'altra idea... ...di Una Vita del 18 maggio 2021 Quello con cui Maite non ha davvero fatti i conti, è la tenacia e la caparbia della sua Camino . La ragazza infatti, scoperte le intenzioni di Maite , le dice che andrà ...

Franco Battiato, le frasi più belle delle sue canzoni ... viviamo strani giorni" Povera patria (1991) "Povera patria schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e gli va bene quello che fanno E tutto gli ...

Remuzzi a La7: “Miglior vaccino? Quello che riesci ad avere Il Fatto Quotidiano Covid, in Toscana vaccini anche sui luoghi di lavoro da giugno FIRENZE - Dalla seconda metà di giugno in Toscana i vaccini anti Covid potranno essere somministrati anche nei luoghi di lavoro, se le dosi a disposizione lo permetteranno. La sc ...

Gamba fa le carte ai playoff: "Olimpia la più forte, Venezia mina vagante" L'ex ct della Nazionale sulle colonne di 'Repubblica': La squadra di Messina è matura al punto giusto, ma la Reyer può rendere la vita difficile a tutti.

...di Una Vita del 18 maggio 2021con cui Maite non ha davvero fatti i conti, è la tenacia e la caparbia della sua Camino . La ragazza infatti, scoperte le intenzioni di Maite , le diceandrà ...... viviamo strani giorni" Povera patria (1991) "Povera patria schiacciata dagli abusi del potere Di gente infamenon sa cos'è il pudore Si credono potenti e gli va benefanno E tutto gli ...FIRENZE - Dalla seconda metà di giugno in Toscana i vaccini anti Covid potranno essere somministrati anche nei luoghi di lavoro, se le dosi a disposizione lo permetteranno. La sc ...L'ex ct della Nazionale sulle colonne di 'Repubblica': La squadra di Messina è matura al punto giusto, ma la Reyer può rendere la vita difficile a tutti.