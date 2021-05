**Migranti: Salvini, 'difendere confini da Sea Eye 4'** (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Fatemi capire. Una nave tedesca raccoglie 400 clandestini in acque libiche e maltesi, Malta rifiuta di assegnare un porto e questi si dirigono verso l'Italia. difendere i confini non è un reato, è un dovere!”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la vicenda della Sea Eye 4. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Fatemi capire. Una nave tedesca raccoglie 400 clandestini in acque libiche e maltesi, Malta rifiuta di assegnare un porto e questi si dirigono verso l'Italia.non è un reato, è un dovere!”. Lo afferma il segretario della Lega Matteo, commentando la vicenda della Sea Eye 4.

