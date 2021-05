Lazio-Torino, furia Immobile su Cairo: “Mi ha infamato, anche sul Covid” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ciro Immobile si sfoga dopo Lazio-Torino 0-0. Una gara che l’ha visto sbagliare un calcio di rigore e che ha permesso ai granata di conquistare la salvezza aritmetica ad una giornata dal termine. “Tutti sanno chi è Ciro Immobile – scrive l’attaccante su Instagram – Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con ‘il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cirosi sfoga dopo0-0. Una gara che l’ha visto sbagliare un calcio di rigore e che ha permesso ai granata di conquistare la salvezza aritmetica ad una giornata dal termine. “Tutti sanno chi è Ciro– scrive l’attaccante su Instagram – Dentro il campo, e soprattutto fuori. Posso accettare le critiche al calciatore, non gravi offese diffamatorie all’uomo che sono. Soprattutto se quest’ultime arrivano da dirigenti del mondo del calcio. Al termine della partita di questa sera il Presidente delUrbanomi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio dellainiziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuserie, accusandomi di aver giocato la partita con ‘il ...

