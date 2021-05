Il papà di Scamacca con la spranga a Trigoria: gesto choc (Di martedì 18 maggio 2021) Emiliano Scamacca, padre del giocatore del Genoa in prestito dal Sassuolo, si è introdotto nel centro sportivo giallorosso ed ha danneggiato alcune auto con la spranga. Arrestato dalle forze dell'ordine Leggi su ilgiornale (Di martedì 18 maggio 2021) Emiliano, padre del giocatore del Genoa in prestito dal Sassuolo, si è introdotto nel centro sportivo giallorosso ed ha danneggiato alcune auto con la. Arrestato dalle forze dell'ordine

