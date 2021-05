Gianluca non ce l’ha fatta, morto 27enne ferito a Casoria (Di martedì 18 maggio 2021) E’ morto, a causa di complicazioni intervenute, Gianluca Coppola, 27enne di Casoria (Napoli) ferito con due colpi di pistola lo scorso 8 aprile in via Europa, a Casoria. L’autore del ferimento è stato poi sottoposto a fermo. Coppola era stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sull’accaduto hanno indagato i Carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) E’, a causa di complicazioni intervenute,Coppola,di(Napoli)con due colpi di pistola lo scorso 8 aprile in via Europa, a. L’autore del ferimento è stato poi sottoposto a fermo. Coppola era stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli e le sue condizioni erano apparse subito gravi. Sull’accaduto hanno indagato i Carabinieri. L'articolo proviene da Italia Sera.

CarloPelissero : @gianluca_sarto Assolutamente no, ma la nostra società non fa testo perché è completamente alienata da ciò che gli succede intorno - fseviareggio : RT @Adnkronos: Morto il 27enne ferito con due colpi di pistola a Casoria l’8 aprile. - italiaserait : Gianluca non ce l’ha fatta, morto 27enne ferito a Casoria - gianluca_sarto : @TullioMon Ci sta, infatti, è un quesito che mi pongo, non è facile rispondere. - gianluca_sarto : @Robertoro80 È anche vero che una regola del nostro mestiere dice che le notizie (se verificate ovvio) si danno. In… -

