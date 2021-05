GAZZETTA- Kaio Jorge al Napoli, arrivano gli agenti. Considerato il nuovo Neymar. Giuntoli folgorato dal suo talento. (Di martedì 18 maggio 2021) “L’entourage di Kaio Jorge in arrivo in Italia per parlare con il Napoli”. Secondo l’edizione odierna della GAZZETTA dello Sport Il Napoli prova a stringere i tempi per Kaio Jorge. “Entro il fine settimana, probabilmente venerdì, arriverà in Italia il manager di Kaio Jorge per incontrare Cristiano Giuntoli. Sarà il primo contatto che le parti avranno di persona, dopo le relazioni che il ds napoletano ha avuto dai suoi collaboratori. Il giovane talento è di proprietà del Santos, ma ha il contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo. Il Napoli sta valutando la strategia migliore per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, per esempio, che non è indifferente alle qualità del ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 maggio 2021) “L’entourage diin arrivo in Italia per parlare con il”. Secondo l’edizione odierna delladello Sport Ilprova a stringere i tempi per. “Entro il fine settimana, probabilmente venerdì, arriverà in Italia il manager diper incontrare Cristiano. Sarà il primo contatto che le parti avranno di persona, dopo le relazioni che il ds napoletano ha avuto dai suoi collaboratori. Il giovaneè di proprietà del Santos, ma ha il contratto in scadenza il 31 dicembre prossimo. Ilsta valutando la strategia migliore per battere la concorrenza dell’Atletico Madrid, per esempio, che non è indifferente alle qualità del ...

