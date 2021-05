EUROVISION 2021, LA PRIMA SEMIFINALE SU RAI4: 16 PAESI IN GARA MA SOLO 10 VANNO IN FINALE (Di martedì 18 maggio 2021) L’EUROVISION Song Contest torna protagonista su RAI4 con le due semifinali in esclusiva. Giunto alla 65ª edizione, il popolarissimo concorso canoro internazionale, promosso dall’Unione Europea di Radiodiffusione, si svolge quest’anno alla Ahoy Arena di Rotterdam. Saranno Ema Stokholma e Saverio Raimondo a commentare, dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi, le due semifinali, in onda sul canale 21 del digitale terrestre e in contemporanea su Radio2 Rai, martedì 18 e giovedì 20 maggio dalle 20.45. All’edizione di quest’anno partecipano 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la FINALE. L’Italia, insieme ai PAESI Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla FINALE. It’s really happening. ? Happy ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 18 maggio 2021) L’Song Contest torna protagonista sucon le due semifinali in esclusiva. Giunto alla 65ª edizione, il popolarissimo concorso canoro internazionale, promosso dall’Unione Europea di Radiodiffusione, si svolge quest’anno alla Ahoy Arena di Rotterdam. Saranno Ema Stokholma e Saverio Raimondo a commentare, dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi, le due semifinali, in onda sul canale 21 del digitale terrestre e in contemporanea su Radio2 Rai, martedì 18 e giovedì 20 maggio dalle 20.45. All’edizione di quest’anno partecipano 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la. L’Italia, insieme aiBassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla. It’s really happening. ? Happy ...

Advertising

Raiofficialnews : Stasera in diretta da Rotterdam, le semifinali dell’@Eurovision con @emastokholma e @saverioraimondo, alle 20.45 su… - RaiQuattro : All'Italian #Eurovision Party @emastokholma e @saverioraimondo ci presentano i #Maneskin che con 'Zitti e buoni' po… - RaiQuattro : .@BlasCanto rappresenta la Spagna all'@Eurovision Song Contest: ecco il suo video per l'Italian #Eurovision Party… - Gherry94 : RT @Raiofficialnews: Stasera in diretta da Rotterdam, le semifinali dell’@Eurovision con @emastokholma e @saverioraimondo, alle 20.45 su @R… - EuroSanremo_21 : RT @Raiofficialnews: Stasera in diretta da Rotterdam, le semifinali dell’@Eurovision con @emastokholma e @saverioraimondo, alle 20.45 su @R… -