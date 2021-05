Covid può alterare funzioni tiroide, esperti 'controlliamola' (Di martedì 18 maggio 2021) ... mediche e chirurgiche (info sulla pagina Facebook dedicata Settimana mondiale della tiroide e sul sito www.settimanamondialedellatiroide.it.) "Con la pandemia è ancora più importante mantenere in ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 maggio 2021) ... mediche e chirurgiche (info sulla pagina Facebook dedicata Settimana mondiale dellae sul sito www.settimanamondialedella.it.) "Con la pandemia è ancora più importante mantenere in ...

Covid può alterare funzioni tiroide, esperti 'controlliamola' Roma, 18 mag. - Avere cura della propria tiroide anche alla luce dell'emergenza pandemia. "La malattia da Covid - 19 può alterare la funzione tiroidea creando ulteriori problemi diagnostici e terapeutici", ricorda in proposito Luca Chiovato, presidente dell'Associazione italiana della tiroide (Ait) e ...

