(Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua la discesa deinel, che si attestanoleunità: con i 77di oggi e i 279guariti – certifica il bollettino giornaliero dell’Asl di Caserta – si contano 4818al(214 in meno di ieri) nei 104 comuni di Terra di Lavoro; l’indice dità è del 5,46% (1409 i tamponi processati nelle ultime 24 ore). I dati sulla curva si riflettono positivamente sugli ospedali e sull’assistenza domiciliare dei pazienti contagiati. Si continua però a morire di Coronavirus: 12 le nuove vittime riportate dall’Asl, per un totale di 1191 persone decedute dida inizio pandemia (marzo 2020). Sul ...

Advertising

RegioneER : Vaccinazioni anti #Covid_19 , si parte con i 40-49enni: da lunedì 17 maggio registrazioni on line sul portale regio… - RobertoBurioni : @giorgiogilestro Sei un esperto del sonno. E sai di virologia quello che io so del sonno: nulla. Però io del sonno… - anteprima24 : ** Covid, appena 77 nuovi casi e positivi attuali sotto quota 5mila nel #Casertano ** - adaptland : RT @francescoseghez: Fondazione ADAPT è fiera di essere tra i partner di questo progetto appena aggiudicato dalla Commissione Europea @DGEm… - MinnavanGerven : RT @francescoseghez: Fondazione ADAPT è fiera di essere tra i partner di questo progetto appena aggiudicato dalla Commissione Europea @DGEm… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid appena

IL GIORNO

Attento alla "realpolitik" e alle influenze cinesi in Africa, Tedros -nominato - scelse ... dove ilè stato contenuto e vinto con minime perdite umane. Una realtà molto interessante, un ......nuove fonti di finanziamento per l'Africa sub - sahariana colpita dalle conseguenze del- 19 ... Il presidente della Tanzania, John Magufuli avevaannullato il contratto di prestito cinese ...Sono 4.452 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese salgono a 4.167.025. Il tasso di positivit ...(Teleborsa) - Il Brent ha superato per la prima volta quota 70 dollari al barile da metà marzo grazie alle riaperture di vari Paesi europei. Ieri il Regno Unito è arrivato alla Fase 3 delle riaperture ...