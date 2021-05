Coprifuoco e riaperture | ecco tutte le date Fontana | «Si poteva fare di più | ma è la direzione giusta»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco riaperture

...Patuanelli al termine del Cdm che ha approvato il nuovo decreto sulle"anche perché riteniamo che entro poco il Paese sarà prevalentemente in zona bianca , dove non ci sonoe ...... calendarioe revisione dei parametri di valutazione del rischio, sulla decisione di posticipare il, "è il risultato di un percorso digraduali dal quale non si può ...MILANO (ITALPRESS) – “E’ un passo in avanti verso le riaperture”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera Giancarlo Giorgetti, ministro per lo Sviluppo economico, in merito al decreto varat ...Matrimoni, ristoranti, centri commerciali, coprifuoco. La cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi per l’aggiornamento delle misure in vigore ha ridisegnato all’unanimità il cronoprogramma d ...