Come è morto Franco Battiato (Di martedì 18 maggio 2021) Franco Battiato è morto. Aveva 76 anni e una carriera lunghissima alle spalle con indimenticabili brani della musica italiana. Da La Cura a Centro Di Gravità Permanente, le sue canzoni hanno fatto la storia e sono tra le più riproposte in cover. Tra gli artisti che le hanno riproposte dal vivo anche il cantautore italiano Tiziano Ferro. La notizia della scomparsa di Franco Battiato arriva questa mattina, martedì 18 maggio. A portarlo via è stata una malattia degenerativa della quale soffriva da diversi anni e per la quale viveva lontano dai riflettori. L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

