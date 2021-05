Cecilia Rodriguez Sulla Scia Della Ferragni: Anche Lei “salvatore Della Patria”? (Di martedì 18 maggio 2021) La fidanzata di Ignazio Moser e sorella di Belen Rodriguez sarebbe stata determinante per la scelta finale: di cosa di tratta. In queste ore circolano voci molto insistenti che metterebbero sul “patibolo” la testa di Cecilia Rodirguez, bersagliata da haters e detrattori dell’amore. Da quando il suo amoroso, Ignazio Moser non c’è più in casa con lei, non dimostra altro che volere il suo bene. Cecilia infatti ha accettato ben volentieri di trasferirsi negli studi de L’Isola dei Famosi per supportare a distanza il fidanzato. Quest’ultimo, spinto dalle certezze di Cecilia ha rivoluzionato l’andamento a rilento dei naufraghi, donando un po’ di “pepe” nelle sfide. La sorella di Belen era apparsa piuttosto indignata con il cast di presentazione del reality per aver messo a repentaglio, la scorsa settimana, il prosieguo ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 maggio 2021) La fidanzata di Ignazio Moser e sorella di Belensarebbe stata determinante per la scelta finale: di cosa di tratta. In queste ore circolano voci molto insistenti che metterebbero sul “patibolo” la testa diRodirguez, bersagliata da haters e detrattori dell’amore. Da quando il suo amoroso, Ignazio Moser non c’è più in casa con lei, non dimostra altro che volere il suo bene.infatti ha accettato ben volentieri di trasferirsi negli studi de L’Isola dei Famosi per supportare a distanza il fidanzato. Quest’ultimo, spinto dalle certezze diha rivoluzionato l’andamento a rilento dei naufraghi, donando un po’ di “pepe” nelle sfide. La sorella di Belen era apparsa piuttosto indignata con il cast di presentazione del reality per aver messo a repentaglio, la scorsa settimana, il prosieguo ...

