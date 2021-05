X Factor, quindi è Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore? (Di lunedì 17 maggio 2021) C’è aria di novità a casa X Factor, che potrebbe stare per annunciare il nome del nuovo conduttore. È Ludovico Tersigni il nome dell’"erede di Alessandro Cattelan” alla conduzione del talent, che dovrebbe essere confermato da Sky. Dovrebbe, perché in mancanza di ufficialità, bisogna accontentarsi della dimensione del rumor, dell’indiscrezione che riporta Dagospia. Stando al sito, l’attore romano, famoso per i ruoli nelle serie Skam Italia (Giovanni Garau) e Summertime (Alessandro “Abe” Alba), avrebbe fatto centro ai casting di Sky per cercare il nuovo conduttore di XF. Dopo l’addio a X Factor di Cattelan, annunciato durante la finale dell'ultima edizione da qualche settimana la casa produttrice starebbe ragionando su un altro nuovo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) C’è aria di novità a casa X, che potrebbe stare per annunciare il nome del. Èil nome dell’"erede di Alessandro Cattelan” alla conduzione del talent, che dovrebbe essere confermato da Sky. Dovrebbe, perché in mancanza di ufficialità, bisogna accontentarsi della dimensione del rumor, dell’indiscrezione che riporta Dagospia. Stando al sito, l’attore romano, famoso per i ruoli nelle serie Skam Italia (Giovanni Garau) e Summertime (Alessandro “Abe” Alba), avrebbe fatto centro ai casting di Sky per cercare ildi XF. Dopo l’addio a Xdi Cattelan, annunciato durante la finale dell'ultima edizione da qualche settimana la casa produttrice starebbe ragionando su un altro...

