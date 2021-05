Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021) BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DAL RACCORDO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA GALLERIA APPIA CON CODE FINO ALLO SVINCOLO DELLA CASILINA MENTRE SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA IN PROSSIMITA’ DELLATERAMO RIMANIAMO SULLATERAMO SUL TARTTO URBANO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO VERSO LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLE CONSOLARI DAL RACCORDO FINO A PIAZZA IRNERIO SULLA VIA AURELIA SEMPRE DAL RACCORDO SULLA FLAMINIA FINO A VIA DEI DUE PONTI CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE E SULLA VIA SALARIA ALTEZZA VILLA SPADA IN OGNI CASO, TUTTO VERSO IL CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO ATTIVE LE LINEE S IL POTENZIAMENTO DEL TPL ...