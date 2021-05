Vaccini Lazio, nuovo open day over 40 il prossimo weekend (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – “Il prossimo fine settimana un altro open day” del vaccino anti covid “per gli over 40. Il 2 giugno probabilmente open day per i maturandi”. Ad annunciarlo è l’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato, ospite di ‘Che giorno è’ su Rai Radio1. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – “Ilfine settimana un altroday” del vaccino anti covid “per gli40. Il 2 giugno probabilmenteday per i maturandi”. Ad annunciarlo è l’assessore alla Salute della RegioneAlessio D’Amato, ospite di ‘Che giorno è’ su Rai Radio1. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

nzingaretti : Oggi nel Lazio diminuiscono i nuovi casi #Covid19. Diminuisce il numero delle terapie intensive occupate, dei ricov… - lifestyleblogit : Vaccini Lazio, nuovo open day over 40 il prossimo weekend - - TeleuniversoTV : Lazio – Vaccini, D’Amato: «Prossimo week-end nuovo open day per over 40. Per i maturandi intorno al 2 giugno» : - maelmale : RT @Letargo6: Vaccini Lazio, Zingaretti: 'Vaccineremo i maturandi'! RAGAZZI, PROPRIO PERCHE' MATURANDI..CHE SIGNIFICA AVER UN MINIMO DI INT… - Adnkronos : Dopo il successo dell'open day #AstraZeneca si replica nel Lazio. Novità in arrivo anche per i maturandi. -