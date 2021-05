The Batman: Natalie Dormer è Poison Ivy in una nuova immagine (Di lunedì 17 maggio 2021) The Batman: anche se probabilmente non vedremo mai il ritorno di Synderverse, c’è ancora molto da fare per i fan della DC Comics nei prossimi anni. Dai sequel ai suoi tanti amati film tra cui Aquaman e Shazam! a nuove funzionalità tra cui The Flash e Black Adam, il futuro sembra incredibilmente luminoso per il DC Extended Universe. Quali novità ci sono su The Batman? Poi c’è l’imminente rilancio del franchise di Batman da parte del regista Matt Reeves su cui DC sta scommettendo molto. Non solo un lungometraggio è in lavorazione per il 2022, ma la Warner Bros. sta preparando una serie originale di HBO Max ambientata nello stesso universo del film e ha in programma di trasformare il franchise in una trilogia di film. The Batman: Robert Pattinson Se Reeves segue una tabella di marcia simile ai film di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) The: anche se probabilmente non vedremo mai il ritorno di Synderverse, c’è ancora molto da fare per i fan della DC Comics nei prossimi anni. Dai sequel ai suoi tanti amati film tra cui Aquaman e Shazam! a nuove funzionalità tra cui The Flash e Black Adam, il futuro sembra incredibilmente luminoso per il DC Extended Universe. Quali novità ci sono su The? Poi c’è l’imminente rilancio del franchise dida parte del regista Matt Reeves su cui DC sta scommettendo molto. Non solo un lungometraggio è in lavorazione per il 2022, ma la Warner Bros. sta preparando una serie originale di HBO Max ambientata nello stesso universo del film e ha in programma di trasformare il franchise in una trilogia di film. The: Robert Pattinson Se Reeves segue una tabella di marcia simile ai film di ...

Advertising

pervnia : il mio amore ?? come avrà fatto per The Batman? tutto opera dello stuntman? - batman_bel : @MAdigili @the_pulga5 @VonStage Tempranito la cosa - cosmon0x : @spicyyeti0 HSAKJDHFJKHGJKHDGKJD he's ascended to his true form. gone are the days of macho, incel batman - CollezionismoXt : Prime 1 Studio statua Batman Vs. Superman (The Dark Knight Returns). Per info scrivere a collezionismopertutti@gmai… - pervnia : quando ci sarà The Batman potrò fare la stessa cosa con Robert Pattinson? SONO PRONTA ANCHE A VENDERE UN RENE PER… -