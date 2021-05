Snake Eyes | trailer ufficiale per il nuovo film dei G I Joe – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 17 maggio 2021) Paramount Pictures ha pubblicato ildi, ilbasato sulla celebre linea di giocattoli dei G.I. Joe: ecco il video.., ilbasato sulla celebre linea di giocattoli G.I. Joe, si mostra con il, pubblicato da Paramount Pictures. L’uscita è fissata al 23 luglio nei cinema americani. Diventato alcune settimane fa un costume in-game di Fortnite,è senza dubbio una figura iconica, una sorta di ninja moderno dal volto perennemente coperto e per lo più completamente silenzioso… ma non in questo caso. I produttori della pellicola hanno infatti … Video giochiRead ...

