Serie A, i premi dei diritti tv dalla prima alla ventesima posizione in classifica (Di lunedì 17 maggio 2021) Campionato finito? Per nessun motivo al mondo. L’Atalanta è già certa di un posto in Champions, ma vuole arrivare seconda, per diverse ragioni. La prima è quella per la quale gli orobici non hanno mai raggiunto un piazzamento simile nella loro storia e andrebbero così ulteriormente a migliorarsi come avvenuto negli scorsi anni. Di più, ci sarebbe solo lo scudetto, e sarebbe una gran soddisfazione per Gasperini. Dunque, contro il Milan non sembra ci possano essere margini affinché la Dea tiri i remi in barca. A ciò, però, si aggiunge una ragione economica che vale per tutte e venti le squadre: arrivare seconda piuttosto che quarta (o ottavi e non undicesimi, per esempio), sposta milioni sul fronte della ripartizione dei diritti tv. I premi degli introiti da Sky e Dazn, infatti, vengono distribuiti in maniera non equanime in base ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Campionato finito? Per nessun motivo al mondo. L’Atalanta è già certa di un posto in Champions, ma vuole arrivare seconda, per diverse ragioni. Laè quella per la quale gli orobici non hanno mai raggiunto un piazzamento simile nella loro storia e andrebbero così ulteriormente a migliorarsi come avvenuto negli scorsi anni. Di più, ci sarebbe solo lo scudetto, e sarebbe una gran soddisfazione per Gasperini. Dunque, contro il Milan non sembra ci possano essere margini affinché la Dea tiri i remi in barca. A ciò, però, si aggiunge una ragione economica che vale per tutte e venti le squadre: arrivare seconda piuttosto che quarta (o ottavi e non undicesimi, per esempio), sposta milioni sul fronte della ripartizione deitv. Idegli introiti da Sky e Dazn, infatti, vengono distribuiti in maniera non equanime in base ...

Advertising

Armelin003 : RT @armagio: L’#Atalanta ha 10 milioni di buone ragioni per battere il #Milan - 5,2 mln: la differenza di premi tra secondo e quarto posto… - AlanIlMagi : RT @armagio: L’#Atalanta ha 10 milioni di buone ragioni per battere il #Milan - 5,2 mln: la differenza di premi tra secondo e quarto posto… - Isoca90 : RT @armagio: L’#Atalanta ha 10 milioni di buone ragioni per battere il #Milan - 5,2 mln: la differenza di premi tra secondo e quarto posto… - okayjhoo : RT @hipapaya_: i premi a questa serie sono davvero meritatissimi, soprattutto quello di lizzie per la miglior performance,,?? #WandaVision h… - arduini_lucia : RT @armagio: L’#Atalanta ha 10 milioni di buone ragioni per battere il #Milan - 5,2 mln: la differenza di premi tra secondo e quarto posto… -