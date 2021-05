Ray Cordeiro si ritira a 96 anni | il DJ più vecchio del mondo saluta il suo pubblico con un brano di Bocelli

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ha deciso dirsi all’età di 96, dopo una lunghissima e proficua carriera come DJ radiofonico. Ray, di Hong Kong, ha presentato sabato sera l’ultima puntata del suo famoso programma radio. Dopo oltre sette decenni di trasmissione ha deciso di fermarsi qui. Il DJ ha voluto ringraziare di cuore tutti i suoi ascoltatori concludendo il suo programma All The Way With Ray. “Bene, questo è tutto. Grazie mille per esservi sintonizzati, arrivederci, grazie per esserci stati”, ha detto il DJ – noto come Zio Ray – sia in inglese che in cantonese. LEGGI ANCHE => Elettra Lamborghini scherza con Afrojack. Coccole “spinte” del dj, la cantante gradisce e pubblica tutto Come riportato anche dal Corriere della Sera, l’ultima canzone mandata in onda daè stata Time to Say Goodbye di Sarah ...