Quasi tutta Italia è in zona gialla | la mappa delle regioni dal 17 maggio

(Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da oggi, lunedì 17 maggio, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell'Istituto superiore della sanità (Iss), e come confermato nell'ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza, Sicilia e Sardegna passano dalla zona arancione a quella gialla, portando in giallo Quasi tutta l'Italia. L'unica eccezione è rappresentata dalla Valle d'Aosta, che resta ancora in zona arancione. Nell'ultima settimana l'andamento epidemiologico è sensibilmente migliorato in tutta la penisola. Tutte le regioni sono sotto le soglie di allerta, contagi e ricoveri sono in calo e, per la prima volta da ottobre, i decessi sono diminuiti fino a scendere sotto i 100 al giorno nelle ultime 24 ...

