Omicidio attivista gay, Corte di Cassazione conferma ergastolo per Guarente (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per il 39enne Ciro Guarente, imputato per l'Omicidio dell'attivista gay Vincenzo Ruggiero, avvenuto ad Aversa (Caserta) il 7 luglio 2017. Guarente – hanno accertato i tre gradi di giudizio – si presentò ad Aversa a casa di Ruggiero e lo uccise a colpi di pistola, quindi fece a pezzi il corpo, lo cosparse di acido muriatico e cemento, e nascose le parti in un autolavaggio a Ponticelli, periferia orientale di Napoli. I resti furono ritrovati dai carabinieri sotto un massetto di cemento, nel punto dove solitamente c'era il cane da guardia, ma qualche frammento osseo della testa e di un braccio non è ancora stato rinvenuto. Passionale il movente;

