Nuoto | Europei | ungherese Hosszu vince i 400 misti e Cusinato quarta

Budapest, 17 mag. -(Adnkronos) - La campionessa ungherese Katinka Hosszu vince i 400 misti ai campionati Europei in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. La campionessa olimpica e mondiale della distanza trionfa in 4'34"76 precedendo la connazionale Viktoria Mihalyvari (4'36"81) e la britannica Aimee Wilmott (4'36"81) argento ex aequo. Quarto e quinto posto per le azzurre Ilaria Cusinato (4'38"08) e Sara Franceschi (4'40"74).

