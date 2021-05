Nasce nuovo colosso Atet vende WarnerMedia | fusione con Discovery

Advertising

ghezzi_lucia : RT @nanefumellow: Day: potrebbe essere l'alba vero? Rosa: vero. E' più positiva l'alba. Un nuovo giorno. Day: l'alba è quando nasce o quan… - IsabellaCeccari : RT @rinnovabiliit: ? #PaleEoliche 100% riciclabili: Nasce la colazione tra industria e ricerca. @Vestas, Olin, @DTUtweet e @AarhusUni hanno… - Dome689 : Warner Media e Discovery si fondono· Nasce un nuovo colosso TV - DigitalkPR : Fusione WarnerMedia (At&t)-Discovery. Nasce colosso media che punta sullo streaming guidato da David Zaslav Tre ann… - rinnovabiliit : ? #PaleEoliche 100% riciclabili: Nasce la colazione tra industria e ricerca. @Vestas, Olin, @DTUtweet e @AarhusUni… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce nuovo

Destinare dilo Stadio Puchoz alle attività sportive di base del settore giovanile, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Offrire alle nuove generazioni un polo di aggregazione sociale che ...Per capire il destino della Giunta, quella di Erik Lavevaz , ora indaffarata a cercare un... che non è un partito ma un'alleanza strutturata, edall'esigenza di darci un po' le regole del ...Ora è ufficiale: il gigante Usa delle telecomunicazioni At&t cederà la sua controllata WarnerMedia per permetterne la fusione con ...Nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola è nato Ski Vco, un gruppo unificato per ragazzi e per ragazze al fine di promuovere lo sci per la categoria ‘Giovani’. Si tratta, nello specifico, di un gruppo ...