Milan, senti l’ex dal dente avvelenato: “A Bergamo non andrà bene” (Di lunedì 17 maggio 2021) Mirabelli duro sul Milan: “Quinto posto negativo, a Ibra non andava rinnovato il contratto. Con Donnarumma un bagno di sangue” l’ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli è intervenuto a ‘TMW Radio’ e non ha risparmiato critiche ai rossoneri, che con il pareggio di ieri contro il Cagliari rischiano di farsi sfuggire per l’ennesima volta la qualificazione in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 17 maggio 2021) Mirabelli duro sul: “Quinto posto negativo, a Ibra non andava rinnovato il contratto. Con Donnarumma un bagno di sangue”dirigente delMassimiliano Mirabelli è intervenuto a ‘TMW Radio’ e non ha risparmiato critiche ai rossoneri, che con il pareggio di ieri contro il Cagliari rischiano di farsi sfuggire per l’ennesima volta la qualificazione in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

vincejes : @SiavoushF Senti disagiato al netto che l’arbitro deve fare il suo lavoro anche il Milan lo deve fare e se non tiri… - laphaelreao : @geomcalboni2 @battitomilan7 Eh però capisci che è pesante quando senti dire tuo nonno 'baresi fece questo questo e… - Mikkimo4 : @gengi_s @tommi____ @Giulio_Nosotti Quello che tu ti senti di essere è diverso. Il Milan è il MILAN anche in serie… - sportli26181512 : Milan, senti Thauvin: 'Potevo restare in Europa, ma voglio divertirmi in Messico con Gignac': Seguito e trattato da… - dello__98 : @scinocchio @Zorochan_1 @GiovaB95 @IMJnterista_2 È normale che senti la pressione dopo un po' ma prima o poi in que… -