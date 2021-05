Mihajlovic provoca | “Contro la Juve manderanno l’arbitro giusto | ci scommetto”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il 2-2 ottenuto sul campo dell’Hellas Verona nel posticipo del 37° turno di A, adesso per il Bologna di Sinisail finale di campionato regala un’ultima, prestigiosa sfidalantus al Dall’Ara. Al termine del match di stasera il tecnico rossoblù ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Di seguito quanto evidenziato: “Se mi affascina la gara? Sono sicuro ciun arbitro come si deve, visto che abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po’ di danni. Metteranno un arbitro, tipo Valeri, Giacomelli o un altro… posso scommetterci cosa volete. Poi la partita si giocherà, sulla carta non c’è partita ma noi ce la giocheremo. Anche Milan-Cagliari non c’era partita, ed è finita 0-0. Il calcio è bello perché ogni partita non si sa come finisce”.