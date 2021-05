METEO 7 Giorni a tratti incerto, tra SOLE, ACQUAZZONI e più FRESCO (Di lunedì 17 maggio 2021) METEO SINO AL 23 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è contesa fra l’anticiclone e la circolazione ciclonica sull’Europa Centro-Occidentale. La rimonta dell’anticiclone afro mediterraneo interessa principalmente il Sud, mentre il Nord è esposto al flusso delle correnti occidentali instabili d’origine atlantica, che veicolano alcuni impulsi perturbati con tempo ancora capriccioso soprattutto sulle Alpi e sul Nord-Est. Tra martedì e mercoledì aria più fresca si spingerà anche verso le regioni meridionali. Il tempo si manterrà però prevalentemente SOLEggiato. Solo le regioni alpine, quelle del Nord-Est e parte della dorsale centro-settentrionale appenninica saranno esposte ad ACQUAZZONI temporaleschi diurni, con temperature in generale flessione. Evoluzione METEO nella parte centrale della settimana CORRENTI ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 17 maggio 2021)SINO AL 23 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE L’Italia è contesa fra l’anticiclone e la circolazione ciclonica sull’Europa Centro-Occidentale. La rimonta dell’anticiclone afro mediterraneo interessa principalmente il Sud, mentre il Nord è esposto al flusso delle correnti occidentali instabili d’origine atlantica, che veicolano alcuni impulsi perturbati con tempo ancora capriccioso soprattutto sulle Alpi e sul Nord-Est. Tra martedì e mercoledì aria più fresca si spingerà anche verso le regioni meridionali. Il tempo si manterrà però prevalentementeggiato. Solo le regioni alpine, quelle del Nord-Est e parte della dorsale centro-settentrionale appenninica saranno esposte adtemporaleschi diurni, con temperature in generale flessione. Evoluzionenella parte centrale della settimana CORRENTI ...

