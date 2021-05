Giulia Stabile, il messaggio dei genitori dopo la sua vittoria ad Amici: immenso orgoglio! (Di lunedì 17 maggio 2021) dopo la sua vittoria ad Amici, anche i genitori di Giulia Stabile hanno voluto dedicarle delle parole: un orgoglio davvero immenso. È la vincitrice della ventesima edizione di Amici, Giulia Stabile. Giunta alla puntata finale al “ballottaggio” con Alessandro Cavallo, altro immensa e straordinario ballerino del talent, e in finalissima, invece, con il suo fidanzato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021)la suaad, anche idihanno voluto dedicarle delle parole: un orgoglio davvero. È la vincitrice della ventesima edizione di. Giunta alla puntata finale al “ballottaggio” con Alessandro Cavallo, altro immensa e straordinario ballerino del talent, e in finalissima, invece, con il suo fidanzato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - fanpage : 'Sono un'altra persona, ho iniziato davvero a credere in me'. Abbiamo intervistato #GiuliaStabile, la vincitrice di… - IlContiAndrea : #Giulia Stabile, la vincitrice di “Amici” a FqMagazine: “Ecco come spenderò i 237mila euro che ho vinto”… - peppe844 : RT @repubblica: Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - elisachiordi : giulia lola sottona queen stabile spacca con una leggerezza mozzafiato -