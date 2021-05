Giorgia Meloni si candida premier | può farcela? Segui il commento in diretta con Peter Gomez

Advertising

Nadia_hopppe1 : RT @GiorgiaMeloni: Invece di redigere protocolli in grado di conciliare diritto al lavoro e tutela salute, il Governo insiste con misure il… - bahriyelifree : RT @catlatorre: Sono d'accordo con Giorgia Meloni quando chiede alla UE di prendere posizione contro i Paesi che condannano a morte e discr… - Fester761 : RT @catlatorre: Sono d'accordo con Giorgia Meloni quando chiede alla UE di prendere posizione contro i Paesi che condannano a morte e discr… - Phrancescoo : RT @catlatorre: Sono d'accordo con Giorgia Meloni quando chiede alla UE di prendere posizione contro i Paesi che condannano a morte e discr… - giomo2 : RT @sarabanda_: Sentire Giorgia Meloni che si sente pronta a prendersi la responsabilità del Governo avendo accanto Salvini, a me fa accapp… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni

La compagine politica che uscirà vincitrice dalle prossime consultazioni elettorali avrà il diritto di scegliere il candidato premier: un concetto, quello ribadito dadurante un'intervista concessa ad Agi, che riassume in modo breve ed efficace le regole non scritte che i partiti di centrodestra si sono sempre dati fin dal momento in cui è nato il ...: 'Un fratello per Ginevra? Ci ho provato ma non è ...Berlusconi – Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a 24 Mattino su Radio 24: Torni presto protagonista vita politica “Assolutamente sì”. Così, interpellato a 24 Mattino su Radio 24, il coordinatore ...La leader di Fratelli d'Italia parla con l'AGI del suo libro "Io sono Giorgia". "Viviamo in una società che ci fa credere di essere giovani per sempre e di poter rinviare sempre le scelte, ma è un ing ...